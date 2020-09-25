YouTube yayınıysa kısa sürede kesilip kaldırıldı. Deneyimli siyasetçi hakkında henüz ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Fox News ise, eski kongre üyesinin önlem olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Youtube yayını sırasında dili tutulan Paul'u gören konuğu şoka uğruyor.

NEREDEYSE ABD BAŞKANI OLACAKTI

Siyasete girmeden önce pratisyen doktor olan ve 20 yılı aşkın bir süre Teksas eyaleti 14. bölge Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görev yapan Ron Paul, 2013'te görevinden ayrıldı. Paul, ABD seçimlerinde 3 kez başkanlık seçimlerine girdi. 1988'de Liberal Parti'den, 2008 ve 2012'de Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu. 18 Haziran 2011 New Orleans, Louisiana'da düzenlenen Cumhuriyetçiler liderlik konferansında, Paul ABD Başkanlık anketinden neredeyse verilen oyların % 40'ını alarak kazandı.