BALİNA LEŞLERİ ÇEVRE SAĞLIĞINI RİSKE ATABİLİR

Balinaları kurtarma operasyonunun hemen ardından leşleri toplamak için çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Deka, "Önümüzdeki birkaç gün için odak noktamız leşlerin dağılmasını kontrol altına almaya çalışmak olacak çünkü balinalar çürümeye başladıkça şişip yüzecekler, rüzgar ve gelgitlerle sürüklenecekler. Bu kadar çok sayıda hayvanın çürümesi, limanın bazı kısımlarındaki oksijen seviyelerini düşürerek, buralardaki deniz yaşamını etkileyebilir." dedi.