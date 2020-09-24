ABD ve Ukrayna hava kuvvetleri tarafından V-22 Osprey tipi çok amaçlı askeri uçağının manevra ve yakıt ikmali eğitimleri yapıldı. Diğer yandan, Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin, tatbikat sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çalışmadığı bildirildi.