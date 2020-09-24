Rizayi, "Toplu taşıma araçlarında çok fazla izdiham yaşanıyor. Halk gerekli gereksiz dışarı çıkıyor ve büyük bir yoğunluk oluşuyor, korona da bu yüzden artıyor. Okullar kapalı olmalı. Okullar açılınca tüm sorunlarımız çözülecek mi? Hükümet kısıtlamaları geri getirmelidir, çünkü bu kadar insanın hepsi zorunlu olarak mı dışarı çıkmıştır?" dedi.

Ahmed Zerabadi ise vaka artışlarının halkın dikkatsizliğinden kaynaklandığını ifade ederek, okulların kapalı kalması ve eğitimin online yapılması gerektiğini söyledi.

Ürünlerin açık değil kapalı olarak paket halinde satılması gerektiğini dile getiren Zerabadi, "Hükümet sürekli 'şunu yaptık, bunu yaptık' diyor fakat bu sadece laftadır. Esnaf toza ve kire daha fazla dikkat etmelidir. Mallarını dışarı koyuyorlar ve tüm kir toz üzerine geliyor, sonra vatandaş onu alınca hasta oluyor." diye konuştu.