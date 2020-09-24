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    • 24.09.2020 09:32
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    Son dakika: 'da Dışişleri Bakanı'ndan sonra Ekonomi da karantinada

    Son dakika heri... Ekonomi ve Enerji , 21 Eylül’de ’de yapılan AB toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının yeni tip virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirdi.

    Alman Bakan korona karantinasında!

    Bakan Altmaier, Twitter hesından dün gece yaptığı açıklamada, "Bugün, 'deki AB toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının virüs testinin pozitif olduğunu öğrendim. İhtiyati tedbir olarak evde kendimi karantinaya aldım." ifadesini kullandı.

    Cuma günü yapılan testinin negatif olduğunu bildiren Altmaier, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Dün de Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti.

    Mart ayında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından koruyucu amaçla evinde 14 gün karantinada kalmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'da Dışişleri Bakanı'ndan sonra Ekonomi Bakanı Peter Altmaier da karantinada
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