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    • 24.09.2020 11:21
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    lideri Putin'den çok sert tepkisi: Odunla mı ısınacaksınız?

    Son dakika haberi... Devlet Başkanı kapsamında işçilerle bir araya gelirken, leri kapatan ülkelere tepki göstererek, “Odunla mı ısınacaksınız” ifadelerini kullandı. Putin, “Geçmiş zamanlarda 'da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya'ya gitmelisin” diyerek batılı ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararlarına tepki gösterdi.

    İHA
    Putin sert çıkdı: Odunla mı ısınacaksınız?

    Devlet Başkanı , Rusya'da 28 Eylül'de kutlanan kapsamında Kremlin Sarayı'nda yöneticileri ve işçileriyle bir araya geldi. İşçilere hitaben konuşmasında nükleer santrallerin dünya için temiz kaynakları olduğunu savunan Putin, bu doğrultuda ülkesinin nükleer santrallere verdiği önemden bahsetti.

    Önceki yıllarda ziyaretinde bu konu üzerine görüşmelerde kullandığı ifadeleri açıklayan Putin, "Geçmiş zamanlarda Almanya'da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya'ya gitmelisin" diyerek batılı ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararlarına tepki gösterdi.

    Batılı ülkelere nükleer santral kararları nedeniyle tepkilerini sürdüren Putin, "İnsanlar gelişiyor ve teknoloji daha karmaşık hale geliyor. Bir gün insanlık mükemmele ulaşacak. Ama Avrupa'daki ortaklarımız işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü birçok ülkede nükleer santraller kapalı. Hala birincil enerji kaynağı net değil" şeklinde konuştu.

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