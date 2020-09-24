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    • 24.09.2020 20:45
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    Genel Sekreteri Stoltenberg, Başbakanı Miçotakis ile görüştü

    Genel Sekreteri , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile konusunda telefon görüşmesi yaptı. Stoltenberg'in telefon görüşmesi, Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

    Stoltenberg, Kiryakos Miçotakis ile görüştü

    'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

    "TÜRKİYE İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME..."
    Açıklamaya göre, , ile 'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine işaret etti.

    Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

    Stoltenberg, dün de ile görüşmüştü.

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