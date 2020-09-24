Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu.