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    • 24.09.2020 21:50
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    : lerde Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , Yüksek Mahkemenin 3 Kasım lerinin ardından kazananın Demokrat Aday olduğunu ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini söyledi.

    AA
    Kararı kabul edeceğim

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermesinin ardından, Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmalar alevlendi.

    "EVET, BU KARARA UYARIM"

    Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programa katılan Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını verdi.

    Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu.
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