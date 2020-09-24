Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Göçmenlik İdaresinden yapılan ortak açıklamada, iş, kişisel ilişki ve aile durumu nedeniyle Çin'de vize ve oturum iznine sahip kişilerin, 28 Eylül'den itibaren ülkeye dönebileceğini bildirdi.

Açıklamada, vize ve oturum izinlerinin süresi dolanların yeni başvuru yapabileceği, geri dönenlerin ülkeye varışta iki haftalık karantina süresine ve diğer epidemi kontrol düzenlemelerine uyması gerektiği belirtildi.