Japonya'nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi'nde yapılan araştırmada, corona virüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi.
Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı.
RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.
"MAALESEF İŞE YARAMIYOR"
Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, "Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli" dedi.
VAKA SAYISI 32 MİLYONU AŞTI
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 32 milyonu geçti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 32 milyon 110'a ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 119 bin 713 kişi Covid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 727 bin 750), Brezilya (4 milyon 602 bin 241), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), Güney Afrika (693 bin 556), İspanya (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174) ve Fransa (481 bin 141) oldu.
Türkiye'de de vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.