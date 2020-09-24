İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 634 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 416 bin 363'e ulaştığını duyurdu. Fransa'da ise yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.