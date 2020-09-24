BULAŞICILIĞI ARTTI

Buna göre, kentte son dönemde yayılan virüsün, hücrelere bağlanarak insanları enfekte etmek için kullandığı 'iğne'lerinin sayısı arttı. Araştırmacılar, kentte virüsün bu türünün hakim hale geldiğini ve bu sayede bulaşıcılığının arttığını belirtti. Bu nedenle, son dönemdeki hastaların viral yükünün ciddi oranda arttığı da aktarıldı.

Bununla birlikte, araştırmada 'virüsün bu mutasyon nedeniyle daha öldürücü hale geldiğine' dair herhangi bir bulgu elde edilmesi. Araştırmacılar, mutasyonun Kovid-19 hastalığının şiddetini artırdığına dair yeterli kanıt bulunmadığını vurguladı.