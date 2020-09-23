



İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA

İki taraf da istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki resmi müzakereler dört yıl önce askıya alınmıştı. Halihazırda İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler için ise tarih belirlenmedi.

AB'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya, bu ayki anlaşmazlığı sona erdirmek için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bizim bakış açımıza göre, bu görüşmelerin yakında başlaması ve daha fazla güven inşa edilmesi elbette önemli," dedi.