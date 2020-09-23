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    • 23.09.2020 10:36
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    Son dakika: Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif lideri 'in sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

    Son dakika haberine göre, Hastanesi, Rus muhalif lideri 'in taburcu edildiği ve tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu duyurdu. 'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

    Navalnıy'in sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

    Berlin Hastanesi, Rus muhalif lideri Aleksey Navalnıy'in taburcu edildiği ve tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu duyurdu.

    NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI
    Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

    Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

    44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

    Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

    Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

    Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.
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    Haberler Dünya Son dakika: Zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif lideri Aleksey Navalnıy'in sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
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