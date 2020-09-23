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    • 24.09.2020 06:41
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    Son dakika: 12 yıl sonra bir ilk! , sularına giren vurarak öldürdü

    Son dakika haberine göre, Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında sularına giren Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi. Yonhap'a göre, Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesiyle vurularak öldürülen Park Wang-ja sonrası Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

    AA
    İki ülke arasında tehlikeli gerilim!

    Yonhap haber ajansının Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişi vurularak öldürüldü.

    Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi 'nin öldürdüğünü doğruladı.

    Bakanlık açıklamasında, "Askeriyemizin kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya sevk etmektedir." ifadesi kullanıldı.


    12 YIL SONRA BİR İLK
    Yonhap'a göre, Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesiyle vurularak öldürülen Park Wang-ja sonrası Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

    Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde denetleme görevi esnasında aniden kaybolan yetkilinin 20'ye yakın deniz ve hava unsuruyla arandığı ancak bulunamadığı açıklanmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: 12 yıl sonra bir ilk! Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü
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