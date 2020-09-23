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    • Dünya
    • 23.09.2020 21:14
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    • 23.09.2020 21:17
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    Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken çıkışı: ''Odunla mı ısınacaksınız?''

    Devlet Başkanı kapsamında işçilerle bir araya geldi.leri kapatan ülkelere tepki gösteren Putin “Odunla mı ısınacaksınız” ifadelerini kullandı.

    İHA
    ''Odunla mı ısınacaksınız''

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da 28 Eylül'de kutlanan Nükleer İşçi Günü kapsamında Kremlin Sarayı'nda nükleer santral yöneticileri ve işçileriyle bir araya geldi.

    İşçilere hitaben konuşmasında nükleer santrallerin dünya için temiz enerji kaynakları olduğunu savunan Putin, bu doğrultuda ülkesinin nükleer santrallere verdiği önemden bahsetti.

    ODUNLA MI ISINACAKSINIZ
    Önceki yıllarda Almanya ziyaretinde bu konu üzerine görüşmelerde kullandığı ifadeleri açıklayan Putin, "Geçmiş zamanlarda Almanya'da konuşmuştum. Şimdi siz nükleer santralleri kapatıyorsunuz. Bizden gaz almak istemiyorsunuz. Peki ısınmak için ne kullanacaksınız? Yakacak odunla mı? Ama yakacak odun da yok. Bunun için Sibirya'ya gitmelisin" diyerek batılı ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararlarına tepki gösterdi.

    Batılı ülkelere nükleer santral kararları nedeniyle tepkilerini sürdüren Putin, "İnsanlar gelişiyor ve teknoloji daha karmaşık hale geliyor. Bir gün insanlık mükemmele ulaşacak. Ama Avrupa'daki ortaklarımız işleri ciddi şekilde zorlaştırıyor. Çünkü birçok ülkede nükleer santraller kapalı. Hala birincil enerji kaynağı net değil" şeklinde konuştu.
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