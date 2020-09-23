



ŞİMDİ HERKES MUTLU

PKK/YPG'nin işgali sırasında insanları fakirleştirdiğini ve geçimlerini sağlayabilmeleri için her istediklerini yapmaya mecbur bıraktığını anlatan Abdulaziz El Faris, "Teröristler yıllarca burada insanlara eziyet etti. Çocukları zorla silah altına aldı ve savaşta en ön saflara koydu. İnsanları çocukları ile sindirdiler. Sonra insanlara her şeyi pahalı satıp, fakirleştirdiler ve işsiz insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için bunlara mecburen boyun eğdi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye buraya geldikten sonra hayat çok değişti. Artık insanlar güven içerisinde sokağa çıkıyor, çocuğunun kaçırılmayacağını, savaştırılmayacağını biliyor. Eskiden çiftçinin mahsulü teröristler tarafından çok ucuza alınıyor ve sadece Rakka'ya gönderiliyordu. Ama şimdi gerçek değerine Türkiye'ye satılıyor. Eskiden ihtiyaç duyduğumuz ve çok pahalıya aldığımız ürünleri de artık Türkiye'den ucuza temin ediyoruz. Sınır kapısının açılmasıyla huzur ve güven ortamı ile ticaret hayatımız da yeniden canlandı. Bizleri teröristlerden kurtaran ve ticaret yapmamızı sağlayarak Tel Abyad'da refahı sağlayan Türkiye'ye çok minnettarız" şeklinde konuştu.



Faris, odalarına kayıtlı 157 üyelerinin bulunduğunu ve bu kişilerin şu anda Türkiye'ye ağırlıklı olarak buğday gibi hububat ürünleri ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.

