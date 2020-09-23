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    • 24.09.2020 06:29
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    California eyaleti, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

    ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı. Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

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    Tarih verildi: 2035'ten sonra yasak

    ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı. California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.


    2035'TEN İTİBAREN MÜSAADE EDİLMEYECEK
    İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

    Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

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