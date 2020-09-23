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    • Dünya
    • 23.09.2020 11:28
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    • 23.09.2020 11:28
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    'dan 'a açık çağrı: Adalardan askerlerini çek

    Son dakika haberi... Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran 'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.

    Almanya'dan Yunanistan'a açık çağrı: Adalardan askerlerini çek

    ile arasındaki askeri gerilimi sonlandırmak isteyen , Ege Adaları'nı silahlandıran Yunanistan'ı uyardığı öne sürüldü.

    Yunanistan'da yayın yapan ESTIA gazetesi, "Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

    Uluslararası hukuka göre gayri askeri statüde yer alması gereken adalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit durumunda.

    TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VAR

    Türkiye'nin bu konuda atabileceği adımlar olduğunu söyleyen Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, şu ifadelere yer vermişti:

    "Bu adaların silahsızlandırılması için Yunanistan'a resmi anlamda bir süre verilmesi gerekir. Bunun süresini devlet tayin eder. Süre verilmesine rağmen gayri-askeri statüye dönülmesi için Yunanistan gerekli somut adım atmıyorsa, Türkiye 'nin Şartının 51.maddesi kapsamında güvenliği doğrudan tehdit altında olacağından bireysel meşru müdafaa hakkı gündeme gelebilir"

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