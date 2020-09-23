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    • 24.09.2020 05:36
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    ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş lideri olarak tanımayacak

    ABD , 'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı. Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı inin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.

    AA
    ABD Lukaşenko'yu tanımayacak

    ABD , 'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı.

    Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada, "ABD Alexandr Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil lerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır." ifadesini kullandı.

    Sözcü, ABD'nin Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını yineledi.

    Ortagus, "İlan edilen sonuçlar hileli ve meşru değildi." iddiasında bulundu.

    Bakanı Mike Pompeo, şubat ayında Belarus'u ziyaret etmiş ve Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, askeri ve ekonomik ilişkilerde yakın iş birliği taahhüdünde bulunmuştu.

    ABD Başkanı ise 2008'den bu yana boş kalan Minsk Büyükelçiliğine Julie Fisher'i atamıştı.

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