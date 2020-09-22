Husilere ait SABA ajansında yer alan habere göre, ülkenin farklı bölgelerinde hükümet güçleriyle girilen çatışmalar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında "üst düzey komutan" oldukları belirtilen 7 Husi milis hayatını kaybetti.

Söz konusu milislerin başkent Sana'da toprağa verildiği aktarıldı.

Yemen'nin farklı bölgelerinde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ağustos ayının başından bu yana şiddetlendi. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalar nedeniyle pek çok sivil de yerinden edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.