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    • Dünya
    • 22.09.2020 12:44
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    • 22.09.2020 12:44
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    Son dakika: 'dan ikinci sı açıklaması: 'e kadar...

    'dan coronavirüs sı ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. İkinci aşısının kaydının 'e kadar tamamlanacağı bildirildi. Rusya, tartışmalara neden olsa da ilk coronavirüs aşısını bulan ülke olarak kayıtlara geçmişti. Rus aşısının başarısına dair farklı görüşten çok sayıda açıklama yapılmıştı.

    DHA
    Rusya'dan ikinci koronavirüs aşısı açıklaması! Tarihi duyurdu

    tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Birçok ülkeden umutlandıran açıklamalar gelse de, henüz yüzde yüz etkili bir aşı bulunmuş değil.

    , geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk nı bulduğunu açıklasa da, bilim dünyası bu açıklamadan çok tatmin olmadı. Rusya'daki aşı tartışmalara konu olurken, bu kez de ikinci aşı açıklaması geldi.

    Ülkeden yapılan açıklamada, ikinci aşısının 'e kadar kayıtlandırılacağı bildirildi.

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