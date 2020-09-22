



Rusya'da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4,2 milyon dolar kazanmıştı. Diğer yandan Snowden'ın avukatı Lawrence Lustberg ise, Snowden'ın ABD mahkemesinin bu kararına itiraz edeceğini ifade etti.