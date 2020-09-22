İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gün içerisinde parlamentoda yaptığı konuşmasında ise birtakım yeni kısıtlamalardan bahsederken evden çalışabilen ofis çalışanlarının bu şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söylemişti.

Perşembe gününden itibaren tüm barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'da kapanması gerektiğini aktaran Johnson, Covid-19 güvenli iş yeri kurallarının yasal bir zorunluluk haline getirileceğini açıklayarak yeni kısıtlamaların 6 ay yürürlükte kalacağını, gerekirse hükümetin bu kısıtlamalarda daha da ileri gidebileceğini ifade etmişti.