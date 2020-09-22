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    • 22.09.2020 23:42
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    İngiltere Başbakanı 'dan çarpıcı açıklaması: Mahvolabiliriz

    İngiltere Başbakanı , salgını konusunda ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini ifade etti. Yeni kısıtlamaları duyuran Başbakan Boris Johnson, "Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir." şeklinde konuştu.

    DHA
    Johnson'dan çarpıcı açıklama: Mahvolabiliriz

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu.

    TEHLİKELİ BİR DÖNÜM NOKTASI
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son 24 saatte 4 bin 926 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini söyledi. Johnson, salon sporlarının yasaklanacağını, bar ve restoranların ise 22.00'de kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

    "GÖNÜL RAHATLIĞI MAHVOLMAMIZA NEDEN OLABİLİR"
    Johnson yeni kısıtlamalar konusunda İngiliz halkından destek isteyerek, "Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir. Şimdi birlikte hareket edemezsek, sadece başkalarını riske atmakla kalmayız, aynı zamanda kaçınılmaz olarak yapmaya zorlanacağımız daha sert eylemlerle kendi geleceğimizi tehlikeye atarız" dedi

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