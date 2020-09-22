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    • 22.09.2020 12:04
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    • 22.09.2020 12:04
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    Başbakanı karantinasında

    Son dakika haberine göre Başbakanı 'un danışmanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Seul'de kendisini karantinaya aldı.

    Ülke şokta! Başbakan karantinada

    Başbakanı 'un danışmanın (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini başkent Seul'de kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

    Güney Kore medyası, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yakın danışmanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde başkent Seul'daki bir sağlık merkezinde test yaptıran Başbakan Sye-kyun'un yakın temaslı olarak sınıflandırılmadığı ve testi pozitif çıkan danışmanıyla 16 Eylül'den beri yüz yüze görüşmediği ifade edildi.

    ÖNLEM AMAÇLI TEST YAPTIRDI
    Yetkililer, başbakanın koronavirüs testini önlem amaçlı yaptığını ve Sye-kyun'un resmi konutta dinlenmeye çekildiğini kaydetti. Test sonucunun akşam saatlerinde çıkması beklenirken Sye-kyun'un testi takiben günlük programının geri kalanını iptal ettiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun koronavirüs karantinasında
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