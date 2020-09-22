



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılır açıklama yayımladı.

Ortagus, açıklamasında ABD olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Kuveyt, İsveç ve Almanya ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Yemen'deki iş savaş ile yaşanan insani krizi ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan Yemen'de artan insani krizi hafifletmek adına kendilerine düşen finansal bağışı yapmalarını istediklerini ifade eden Ortagus, "Ayrıca Husilerin insani yardım çabalarını engellemekten vazgeçmesini ve Sana'a havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, Husiler'in Suudi Arabistan'a ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere düzenlediği saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.