Son dakika haberi: Rusya'dan Çin'e ithal edilen kalamarlarda koronavirüse (Covid-19) rastlandığı belirtildi.
Rusya'dan Çin'e gönderilmiş donmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin koronavirüs testi yaptırması çağrısında bulundu.
COVİD-19 GIDA YOLUYLA BULAŞIR MI?
Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti. Rusya ithal edilen kalamarın iki büyük kente dağıtıldığını ifade etti.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.