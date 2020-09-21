



Anayasa'nın hiçbir bakanlığın herhangi bir mezhebe verilmesine değinmediğini ifade eden Avn, bakanlıkları herhangi bir mezhep için tahsis etmek yerine dini veya mezhebine bakmaksızın başarılarıyla öne çıkacak isimlerin atanması önerisinde bulundu.

Siyasi grupların birbirlerine karşı dışarıdan güç almaması gerektiğinin altını çizen Avn, Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise "Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz." diyerek, Lübnan'daki ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da kurulacak hükümet için verdiği sürenin sona ermesine de değinen Avn, durumu Macron'la istişare ettiklerini, ancak hükümeti kuracak olan Fransa Cumhurbaşkanı değil kendileri olduğunu kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda geçen ay medana gelen şiddetli patlamayla ilgili soruşturmanın ise zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lübnan'da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığına kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.