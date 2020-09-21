Corona virüs salgınının ilk kez patlak verdiği Çin'in Wuhan kentinde hayat dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak eski normalinde sürüyor. Öyle ki Wuhan'da, sosyal mesafe ve maske kuralları çoktan geride kaldı.
BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ
NTV'de yer alan habere göre; Wuhan'da bu hafta sonu görüntülenen gece hayatı, "Sanki hayatlarında hiç corona virüsle karşılaşmamış gibiler" dedirtti.
Zira, tüm kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı.
Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil. Salgınla mücadele devam ettiğinden, açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor. Çin'de 4 bin 512'si Hubey'de olmak üzere salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.
DAHA ÖNCE DE BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dünya, Wuhan'da bir havuz partisinde ortaya çıkan fotoğraflara çok tepkili. Coronavirüsün çıkış yeri olan Wuhan'da yayınlanan fotoğraflar herkesi hayrete düşürmüştü.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Çin hükümeti daha önce salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı. Bilindiği üzere coronavirüs Wuhan'da bir hayvan pazarında ortaya çıktığı iddia ediliyor. Salgının kontrol alınmasından sonra kentte hiçbir kısıtlama mevcut değil. Tabii bu büyük tepkilere de neden olmaktadır.
Wuhan'da sıcak havadan bunalanlar kendilerini havuza attı. Bir eğlence merkezinde çekilen görüntüler ise hayrete düşürdü.
Wuhanlılar balık istifi şekilde maske ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan havuzlara doluştu.
HİÇBİR TEDBİR OLMADAN PARTİ VERDİLER
AFP'nin servis ettiği fotoğraflar büyük tepki topladı. Fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.
ÇİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir" açıklamasını yaptı. Haftalık basın toplantısında konuşan Zhao, "Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor. Umarım bundan sonra çekeceğiniz haberler Çin'in mücadelesindeki gerçekleri yansıtır" ifadelerini kullandı.