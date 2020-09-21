Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil. Salgınla mücadele devam ettiğinden, açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor. Çin'de 4 bin 512'si Hubey'de olmak üzere salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.