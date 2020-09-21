Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.09.2020 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 22:21
    ABONE OL

    ’da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti

    ’ın eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek amacıyla hamile karısının karnını orakla deşti. Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül’de meydana geldiği aktarılırken, kadının başkent ’de olduğu açıklandı.

    İHA
    Bebeğin cinsiyeti için karısının karnını deşti!

    Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını deşince bebek hayatını kaybetti.

    HAMİLE KARISININ KARNINI ORAKLA DEŞTİ
    Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek amacıyla hamile karısının karnını orakla deşti. Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül'de meydana geldiği aktarılırken, kadının başkent Yeni Delhi'de yoğun bakımda olduğu açıklandı.

    Polis, adamın gözaltına alındığını aktardı.

    Kadının erkek kardeşi Golu Singh olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının 5 kızı olduğunu ve eniştesinin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bunu yaptığını ifade etti. Singh, "Ablama orakla saldırdı ve doğmamış çocuğun cinsiyetini kontrol etmek istediğini söyleyerek karnını deşti" dedi.

    KIZ ÇOCUKLARI EVLENİNCE ÇEYİZ ÖDÜYORLAR
    Hindistan'da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmektedir. Bu nedenle kız yerine erkek çocuklar tercih edilmektedir.

    Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırmak yasaklanmıştır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Hindistan’da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri