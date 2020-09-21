KIZ ÇOCUKLARI EVLENİNCE ÇEYİZ ÖDÜYORLAR

Hindistan'da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmektedir. Bu nedenle kız yerine erkek çocuklar tercih edilmektedir.

Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırmak yasaklanmıştır.