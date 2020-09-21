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    • 21.09.2020 17:47
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    'da Macron'un partisinin ikinci ismi görevini bıraktı: " artık yeni fikirler üretmiyor"

    'da Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin () ikinci adamı konumundaki artık yeni fikirler üretmediği gerekçesiyle genel başkan yardımcılığından istifa etti.

    AA



    Pierre Person, Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

    BIRAKMA KARARI ALDI!
    "LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.



    DİĞER ÜYELERE İSTİFA ÇAĞRISI
    Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.



    LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

    Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.
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