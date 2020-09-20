Geçtiğimiz ay da ABD'deki bir hastada nörolojik rahatsızlıklar görüldüğü ve çalışmaların geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Haberlerden dört gün sonra, AstraZeneca, katılımcının omuriliğin iltihaplandığı ender nörolojik rahatsızlığın doğrulanmış bir vakasına sahip olduğu hakkındaki medyada çıkan raporları reddetti. Ancak şirketin 'Şüpheli veya Beklenmedik Ciddi Olumsuz Tepki raporu' veya SUSAR olarak bilinir raporuna göre teşhis iki durumda da 'onaylandı' olarak tanımlandı.

Yine raporda yer alan detaylara göre semptomlar ortaya çıktıktan bir haftadan kısa bir süre sonra kadın hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. Bunun üzerine raporda 'Hastalığının sadece dört gün önce başladığı düşünüldüğünde semptomlarının düzelmesi oldukça hızlı. Belirtileri düzelmeye başladı. Elindeki gücü ve el becerisi daha iyi hale geliyor' ifadeleri kullanıldı.

Çıkan raporların ardından pek çok kişi başta AstraZeneca olmak tüm firmaların çalışmalar konusunda şeffaf olması için çağrıda bulundu.