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    • 21.09.2020 06:09
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    Son dakika: Cezayir'de Fransa'ya şok: Başkentteki yu işleten Fransız şirketiyle yollar ayrıldı

    Son dakika haberine göre, Cezayir, başkentteki yu işleten Fransız şirketi Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı. Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

    AA
    Cezayir'de Fransa'ya şok!

    Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Kurumu () yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu.

    Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi.

    Fransız RATB şirketi başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu.

    Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Cezayir'de Fransa'ya şok: Başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollar ayrıldı
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