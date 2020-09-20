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    • 20.09.2020 21:30
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    li ve Sudanlı yetkililer 'de görüşmeyi kabul etti! Hartum yönetimi bunun karşılığında 'den ekonomik yardım ve Sudan'ı "" listesinden çıkarmasını talep etti

    li ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde () bir araya geleceği belirtildi. Hartum yönetimininse 'den, bunun karşılığında ekonomik yardımlar ve "" listesinden Sudan'ı çıkarmasını istediği iddia edildi.

    Siyonist gazeteden Sudan iddiası

    İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

    Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

    Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

    Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.
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    Haberler Dünya İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de görüşmeyi kabul etti! Hartum yönetimi bunun karşılığında ABD'den ekonomik yardım ve Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını talep etti
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