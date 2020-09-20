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    • 20.09.2020 21:36
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    Başkanı Trump'a zehirli paketin 'dan gönderildiği tespit edildi!

    'yi sarsan zehirli paket olayında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı adına 'a gönderilen bir pakette, ölümcül zehir olan risin proteini tespit edilmişti. tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin ’dan gönderildiği tespit edildi.

    İHA
    Zehirli paketin gönderildiği ülke tespit edildi

    Başkanı adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan 'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirilmişti.

    Paket Beyaz Saray'a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve risinin varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu () ve Başkanı korumakla görevli tarafından soruşturma başlatılmıştı.

    KANADA'DAN GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
    FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin 'dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI Kanada polisi ile iletişime geçerek, soruşturmaya dahil olmalarını talep etti. Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.

    Öte yandan "risin" maddesinin geçmişte Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, eski Başkan ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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