ABD'de ölü sayısı hızla artıyor! Son 24 saatte...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 922 artarak 203 bin 188'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 795 artışla 6 milyon 928 bin 412'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 922 artarak 203 bin 188'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 192 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 96 milyon 250 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 322 bin 415 vakayla Hindistan, 4 milyon 497 bin 434 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde vaka sayılarında 779 bin 953 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 718 bin 174 vakayla Teksas ve 677 bin 660 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 172 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.