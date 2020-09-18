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    • Dünya
    • 18.09.2020 11:33
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    • 18.09.2020 11:33
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    'da teröristlerin yaktığı hastane onarıldı, günlük 800 hastaya şifa dağıtıyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Harekatı ile terör örgütü /'den temizlenen 'nin kentinde, teröristlerin kaçarken yaktıkları ve 'nca onarımı yapılan hastane, günde 800 hastaya sağlık hizmeti vermeye başladı.

    Türkiye onardı! 800 kişiye umut oluyor

    , sivil halka uyguladığı baskı ve sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırılarını uyarılara rağmen sürdüren terör örgütü / işgalindeki 'a yönelik 9 Ekim 2019 günü '' ismini verdiği sınır ötesi harekatı düzenledi. Harekat ile kısa sürede Fırat'ın doğusundaki 120 kilometre uzunluğundaki hat, teröristlerden arındırılarak 5 bin kilometrekarelik alan özgürleştirildi. Harekatın başlamasının ardından PKK/YPG'li teröristler birçok noktada olduğu gibi Tel Abyad hastanesini de yakarak kullanılmaz hale getirdi. Terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan ve yandaşlarının tedavi edilmesine izin verdiği hastaneyi harekatın başlamasıyla yakan teröristler, binada bulunan medikal malzemeleri de tahrip etti.

    Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından hastane, 'nca onarıldı. Hastanede bulunan medikal cihazlar da yine Türkiye desteği ile yenilendi. Restorasyonu tamamlanan, doktor ve sağlık personeli ile güçlendirilen Tel Abyad Hastanesi, kentlerine yeniden dönerek güven içinde yaşamaya başlayan sivillere de şifa dağıtmaya başladı.

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