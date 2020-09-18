Türkiye, sivil halka uyguladığı baskı ve sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırılarını uyarılara rağmen sürdüren terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Abyad'a yönelik 9 Ekim 2019 günü 'Barış Pınarı' ismini verdiği sınır ötesi harekatı düzenledi. Harekat ile kısa sürede Fırat'ın doğusundaki 120 kilometre uzunluğundaki hat, teröristlerden arındırılarak 5 bin kilometrekarelik alan özgürleştirildi. Harekatın başlamasının ardından PKK/YPG'li teröristler birçok noktada olduğu gibi Tel Abyad hastanesini de yakarak kullanılmaz hale getirdi. Terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan ve yandaşlarının tedavi edilmesine izin verdiği hastaneyi harekatın başlamasıyla yakan teröristler, binada bulunan medikal malzemeleri de tahrip etti.

Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından hastane, Sağlık Bakanlığı'nca onarıldı. Hastanede bulunan medikal cihazlar da yine Türkiye desteği ile yenilendi. Restorasyonu tamamlanan, doktor ve sağlık personeli ile güçlendirilen Tel Abyad Hastanesi, kentlerine yeniden dönerek güven içinde yaşamaya başlayan sivillere de şifa dağıtmaya başladı.