Filistin'in işgal altındaki kenti Batı Şeria'da, BAE Dışişleri Bakanı ile Bahreyn Kralı eşek oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladığı anlarda içeriğin ne olduğunu bilmeyen hal ve tavırları, ünlü İngiliz komedi dizisindeki MR.Bean karakterine benzetilerek kamuoyuna servis edildi.