Filistin'in işgal altındaki kenti Batı Şeria'da, BAE Dışişleri Bakanı ile Bahreyn Kralı eşek oldu

BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde protesto edildi.
Filistinliler, Bahreyn Kralı Al Halife ile BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın fotoğrafını bir eşeğe asarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.
"Normalleşme ihanettir" ve "Normalleşmeye hayır" mesajlarının yer aldığı fotoğraflarda Al Nahyan'ın şeytana benzetilmesi dikkati çekti.
İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
ANLAŞMA METNİNDE NE OLDUĞUNU BİLMEYEN BİR KUKLA ALAY KONUSU OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladığı anlarda içeriğin ne olduğunu bilmeyen hal ve tavırları, ünlü İngiliz komedi dizisindeki MR.Bean karakterine benzetilerek kamuoyuna servis edildi.