Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.09.2020 23:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 00:00
    ABONE OL

    Anne adaylarına koronavirüs uyarısı! Kovid-19 riskini artırıyor

    ve (tarafından yapılan yeni araştırmada, Kovid-19 virüsünün hamile kadınlarda başta riski olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

    AA
    Kovid-19 erken doğum riskini artırıyor

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni araştırmada, Kovid-19 virüsünün hamile kadınlarda başta erken doğum riski olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

    BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK ORANDA ERKEN DOĞUM YAPTIĞI BELİRLENDİ
    Araştırmada hamileliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve virüs testi pozitif çıkan kadınların çoğunun semptom göstermediği ve bu kadınların beklenenden daha yüksek oranda erken doğum yaptığına işaret edildi.

    Hamilelik döneminde fetüse karşı ters reaksiyonları önlemek için kadınların bağışıklık sisteminin bastırıldığı kaydedilen araştırmada, bunun da viral enfeksiyonlara karşı yatkınlığı artırdığına vurgu yapıldı.

    Araştırmanın yazarlarından CDC doktoru Shikha Garg, "Kovid-19'un hamile kadınları ve yeni doğanları nasıl etkileyebileceğini halen yeni öğreniyoruz. Testler sadece semptom gösteren kadınlara değil, diğerlerine de odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

    700'DEN FAZLA HAMİLE KADININ VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
    CDC tarafından yapılan söz konusu araştırmada, 1 Mart - 22 Ağustos arasında hastaneye yatırılan 700'den fazla hamile kadının verilerinin değerlendirildiği bildirildi.

    Uzmanlar, bulguların teyit edilmesi için daha fazla veri üzerinde araştırmaya ihtiyaç olabileceği kaydını düşerken, özellikle hamile kadınların enfeksiyon riskini azaltmak için maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Anne adaylarına koronavirüs uyarısı! Kovid-19 erken doğum riskini artırıyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri