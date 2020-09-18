KORKUNÇ AYRINTILAR VAR!

Dzhavoev'in şimdi de Demina'nın öldürülmesiyle ilgisi olduğundna da şüpheleniliyor. Güvenlik güçleri, Dzhavoev'in Demina'nın cesedini parçalanıp çözülerek yok olması için asit içinde attıktan sonra, muhtemelen gölün yakınındaki bir kuyuya atıldığını düşündüğünü söyledi.

Polis kuvvetleri "Şu anda orada arama çalışmaları yapılıyor. Sülfürik asit her şeyi tamamen yok etmeyebilir. Bazı vücut parçaları kalmış olabilir. Ama yine de emin olmamız için önce bulunmaları gerekiyor." dedi.

Öte yandan Dzhavoev ve babasının endüstriyel bir kaynaktan sülfürik asit satın aldığına dair kanıtlar olduğu bildirildi.