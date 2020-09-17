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    • Dünya
    • 17.09.2020 10:27
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    • 17.09.2020 10:27
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    'da 219 mahkum halde firar etti!

    'da bir cezaevinde başlayan isyan, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir firara dönüştü. Gardiyanların silahlarını alan , halde dağlık alana dağıldı.

    Dünyada eşi benzeri görülmemiş olay! 219 kişi çıplak halde...

    ülkesi 'nın kuzeydoğusuda yer alan Mount Moroto bölgesindeki bir cezaevinde her şey normal görünüyordu.

    Ancak toplu halde isyan eden , kısa sürede gardiyanları etkisiz hale getirdi ve silahlarını aldı.

    Ardından cezaevi üniformalarını çıkaran mahkumlar, halde firar etti.


    Ugandalı yetkililer, firar eden mahkumların birçoğunun ağır suçlardan ceza aldığını ve kıyafet bulmak için bölge sakinlerinin evlerine baskın yapabileceğini söylüyor.

    Yerel medya, ordu birliklerinin dağlık alanda çıplak firarileri aradığını bildiriyor. Şimdiye kadar iki mahkum yakalandı, ikisi ise öldürüldü.

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