YALANA SIĞINDILAR

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Esad rejiminin sivillere yönelik cinayet, işkence, tecavüz gibi savaş ve insanlık suçları işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu ilan eden BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunu çarpıtan Fransız gazete, Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

ESAD REJİMİNİN SUÇLARI HASIR ALTI EDİLDİ

Le Monde, "Suriyelilerin Esad rejimi tarafından her gün öldürülmeye devam edildiğinin ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarının" altının çizildiği raporu, sözü geçen ifadelerin Türkiye tarafından desteklendiğini ima eden ifadeler kullanarak çarpıttı.

Esad rejiminin kanıtlanmış vakalarını görmezden gelmeyi tercih eden Le Monde, Türkiye'nin Suriye'yi işgal ederek Kürt sivilleri suistimal ettiğini söyledi.