Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.09.2020 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 16:29
    ABONE OL

    'ye gücü yetmeyen Macron medyasıyla saldırıyor: Şimdi de ve Esad'ın yalanına çanak tuttular

    ve 'da istediğini elde edemeyen , 'ye karşı saldırgan tavrını sürdürüyor. Macron'un skandal sözleri ile Türkiye karşıtlığı iyice gözler önüne serilen Fransa'nın medyası haddini iyice aştı. Bu kez de ve Esad yalanına sığındılar.

    Türkiye'ye gücü yetmeyen Macron medyasıyla saldırıyor

    Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde, bölgedeki sivillerin yaşam hakkını savunmak için yürüttüğü destek devam ediyor.

    Milyonlarca Suriyeliyi katlederek yerinden eden Esad rejimi ve terör unsurlarına karşı mücadele eden Türkiye, güvenli bölge oluşturma ve koruma çabalarına da ara vermiyor.

    KENDİ GEÇMİŞİNİ UNUTAN FRANSA'DAN KÜSTAH İFADELER

    Elini taşın altına koyarak bölgede işlenen insanlık suçlarına karşı sesini yükselten Türkiye'nin tavrı, bölgede çıkar çatışması içinde olan devletler tarafından başka türlü yansıtılmaya çalışılıyor.

    Türkiye karşıtı yayın politikasıyla bilinen Fransız Le Monde gazetesi, manşete taşıdığı bir analizde Türkiye'nin bölgede "suç" işlediğini iddia etti.

    YALANA SIĞINDILAR

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Esad rejiminin sivillere yönelik cinayet, işkence, tecavüz gibi savaş ve insanlık suçları işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu ilan eden BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunu çarpıtan Fransız gazete, Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

    ESAD REJİMİNİN SUÇLARI HASIR ALTI EDİLDİ

    Le Monde, "Suriyelilerin Esad rejimi tarafından her gün öldürülmeye devam edildiğinin ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarının" altının çizildiği raporu, sözü geçen ifadelerin Türkiye tarafından desteklendiğini ima eden ifadeler kullanarak çarpıttı.

    Esad rejiminin kanıtlanmış vakalarını görmezden gelmeyi tercih eden Le Monde, Türkiye'nin Suriye'yi işgal ederek Kürt sivilleri suistimal ettiğini söyledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Türkiye'ye gücü yetmeyen Macron medyasıyla saldırıyor: Şimdi de PKK ve Esad'ın yalanına çanak tuttular
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri