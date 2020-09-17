



500 YENİ ASKERİ EKİPMAN SEVK EDİLECEK

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak." dedi.