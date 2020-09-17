Kendini dev aynasında kaplan sanan Fransız horozu Macron boyunun ölçüsünü aldı! Anketlerde çakıldı...

Le Monde Gazetesi, ülke genelinde geniş çaplı anket yaptı. Katılımcıların yüzde 82'si Macron'u istemediğini açıkladı.
Gerekçelerini sıraladı: Miçotakis'in peşine takılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Gerçek bir lider değil!
Twitter;
Bu Macron değil mikron galiba. Çünkü hiçbir şey anlamıyor.
Ayna ayna söyle Macron'a: çok yanlış yoldasın!
Bence Macron değil, makaron!
Fransız halkı bile Emmanuel Macron'a fransız kalmış...
MACRON'A FRANSIZLAR
Macron'un Akdeniz siyaseti destek görmedi. Fransızlar'ın yüzde 82'si "Bizi iyi temsil edemiyor" dedi. Siyaset bilimci Charles Saint-Prot'tan da ilginç bir çıkış geldi: Türkiye ile anlaşmalı.
Oruç Reis, Akdeniz'deki enerji oyunlarını yerle bir etti. Türkiye'nin kararlı duruşunu gören Batı, panikledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kendini aslan zannetti! Akdeniz'den çekilmesi için Türkiye'yi tehdit etti. Yunanistan'a da kol kanat gerdi! Ancak yürüttüğü siyaset ülkesinde bile destek görmedi.
MİÇO PANİKTE
Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou ile Akdeniz ve Ege'de izlenecek yeni stratejiyi değerlendirdi. Makedonya Başbakanı Zaef ile yemek yedi.
ASIL MESELE KIBRIS
Avrupa Parlamentosunun (AP) Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye destek verdi. Asıl sorunun Kıbrıs'tan kaynaklandığını söyledi.
Gerekçelerini sıraladı: Miçotakis'in peşine takılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Gerçek bir lider değil!
Twitter;
Bu Macron değil mikron galiba. Çünkü hiçbir şey anlamıyor.
Ayna ayna söyle Macron'a: çok yanlış yoldasın!
Bence Macron değil, makaron!
Fransız halkı bile Emmanuel Macron'a fransız kalmış...
MACRON'A FRANSIZLAR
Macron'un Akdeniz siyaseti destek görmedi. Fransızlar'ın yüzde 82'si "Bizi iyi temsil edemiyor" dedi. Siyaset bilimci Charles Saint-Prot'tan da ilginç bir çıkış geldi: Türkiye ile anlaşmalı.
Oruç Reis, Akdeniz'deki enerji oyunlarını yerle bir etti. Türkiye'nin kararlı duruşunu gören Batı, panikledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kendini aslan zannetti! Akdeniz'den çekilmesi için Türkiye'yi tehdit etti. Yunanistan'a da kol kanat gerdi! Ancak yürüttüğü siyaset ülkesinde bile destek görmedi.
Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot Macron'un Doğu Akdeniz tutumunu eleştirdi. "Fransa'yı iyi temsil edemiyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Türkiye'yi desteklemekten başka şansı yok" dedi.
Le Monde gazetesinin yaptığı ankette Fransızların yüzde 82'si Macron'u istemediğini söyledi.
MİÇO PANİKTE
Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou ile Akdeniz ve Ege'de izlenecek yeni stratejiyi değerlendirdi. Makedonya Başbakanı Zaef ile yemek yedi.
ASIL MESELE KIBRIS
Avrupa Parlamentosunun (AP) Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye destek verdi. Asıl sorunun Kıbrıs'tan kaynaklandığını söyledi.