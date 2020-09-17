İsveç'in Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, başkent Stockholm ve Malmö kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında ''Gerçekten gereksiz bir eylemdi.'' dedi.

"KUR'AN YAKILMASINA SEMPATİ DUYAMAM"

Kur'an yakılmasına sempati duyamayacağını kaydeden Akesson, ''İsveç'te bu tür eylemleri yapmak için gösteri hakkı var. Bu gösteri hakkını korumamız önemli. Kur'an yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi. Ama bunun da Malmö'de kutuplaşmaya neden olup ortalığın yakılıp yıkılmasına da karşıyım.'' ifadelerini kullandı.

DANİMARKA'DAN İSVEÇ'E GELİP KUR'AN YAKTILAR

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Karşıt göstericiler de yol kesip araba lastikleri yakmıştı.