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    • 17.09.2020 09:29
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    li aşırı sağcı lider ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakılması ile ilgili sert tepki gösterdi

    lı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri 'in başkenti 'ün Rinkeby mahallesinde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcıları eleştirdi. Akesson, "Kur'an yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi" dedi.

    İsveçli aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

    'in Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, başkent ve kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında ''Gerçekten gereksiz bir eylemdi.'' dedi.

    "KUR'AN YAKILMASINA SEMPATİ DUYAMAM"
    Kur'an yakılmasına sempati duyamayacağını kaydeden Akesson, ''İsveç'te bu tür eylemleri yapmak için gösteri hakkı var. Bu gösteri hakkını korumamız önemli. Kur'an yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi. Ama bunun da Malmö'de kutuplaşmaya neden olup ortalığın yakılıp yıkılmasına da karşıyım.'' ifadelerini kullandı.

    DANİMARKA'DAN İSVEÇ'E GELİP KUR'AN YAKTILAR
    'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Karşıt göstericiler de yol kesip araba lastikleri yakmıştı.

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