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    • Dünya
    • 17.09.2020 17:25
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    • 17.09.2020 17:25
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    Başkanı 'tan dikkat çeken açıklama: 3 lerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir

    Son dakika haberi... Başkanı , bu yıl yaygın şekilde uygulanacak posta yoluyla oy kullanma nedeniyle, 3 'daki başkanlık sonuçlarının hiçbir zaman "kesin olarak belirlenemeyebileceğini" iddia etti. Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.

    Dikkat çeken açıklama: Bu deliliği durdurun

    'de 3 'da yapılacak 59'uncu başkanlık leri yaklaşırken, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor.

    Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." ifadesini kullandı.

    Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.

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