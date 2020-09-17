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    • 18.09.2020 06:57
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    5 ülke daha ihanet anlaşmasına katılacak!

    , , ve Bahreyn'in ihanet anlaşmasına 5 ülkenin daha karılacağı açıklandı. ABD Başkanı 'ın "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

    AA
    5 ülke daha ihanet anlaşmasına katılacak!

    , üçü 'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha 'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

    Başkanı 'ın , Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

    Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri () ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

    Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

    TRUMP, BM KONUŞMASI İÇİN NEW YORK'A GİTMEYECEK
    Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler () görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere 'a gitmeyeceğini belirtti.

    Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.

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