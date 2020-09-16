Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.09.2020 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 12:18
    ABONE OL

    Ülke şokta! Valinin aracından 79 paket uyuşturucu çıktı

    'da yürütülen bir operasyonda Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracının bagajında 79 paket uyuşturucu bulundu. Devlet Başkanı Nito Cortizo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaca, "Valinin derhal görevden alınması talimatını verdim" dedi.

    Ülke şokta! Valinin aracından 79 paket uyuşturucu çıktı

    'nın kuzeydoğusundaki Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracında 79 paket uyuşturucu bulundu.

    Bir ihbar sonucu dün sabahın erken saatlerinde barikatta durdurulan Martelo ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. Vali görevden alındı.

    Polisin açıklamasında uyuşturucuların koltukların altında bulunduğu belirtildi.

    'HOŞGÖRÜ YOK'
    Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo, Twitter hesabında "Valinin derhal görevden alınması talimatını verdim. Tüm kamu görevlilerin uyması gereken etik kurallara aykırı davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

    Erick Martelo ya da temsilcileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

    Panama'nın Karayipler kıyılarındaki Guna Yala'da yerli Guna halkı yaşıyor.

    Eyaletin güneydeki Kolombiya sınırı ve uzun kıyıları uzun bir süredir kuzeye uyuşturucu sevkiyatı için kullanılıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Ülke şokta! Valinin aracından 79 paket uyuşturucu çıktı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri