Konuya ilişkin mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, olay tarihinde 3 yaşında olan Y.K.'nin şu anda yüzündeki yanıklar nedeniyle göz kapaklarını ve ağzını açıp kapatamadığı, Y.K.'nin hayatı boyunca başkasının yardımına muhtaç olduğu vurgulanmış, raporda küçük çocuk için toplam 3 milyon 246 bin 179 lira tazminat ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme ise küçük çocuğun eğitim giderleri ve tedavi masrafları için ayrı bir hesaplamanın yapılması gerektiğine karar vererek yeni bir rapor istemişti.